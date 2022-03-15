Це не лише військова техніка окупанта, а й документи загиблих російських військовослужбовців.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив фото та відео здобутих українськими військовими трофеїв.

Серед здобутків наших захисників на миколаївському напрямку не лише військова техніка окупанта, а й документи загиблих російських військовослужбовців.

Також до ЗСУ потрапив реєстратор мовної інформації. Цей прилад фіксує службові переговори по внутрішніх та зовнішніх системах зв'язку, звукові сигнали навігаційного обладнання, ставить мітки часу, що надходять від апаратури, яка використовується для кодування часу.

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Фото: t.me/mykolaivskaODA