​За зарплату окупанта в Росії можна купити тільки унітаз, - СБУ перехопила розмови агресорів з рідними

"Ціни зростають, як у казці. Баби купують унітази, то вони по 43 тисячі! З валютою Ощадбанк не працює: санкції скрізь".

Служба безпеки України оприлюднила уривки перехоплених розмов російських окупантів із рідними.

"Ціни зростають, як у казці. Баби купують унітази, то вони по 43 тисячі! З валютою Ощадбанк не працює: санкції скрізь", - у розмові жалілася мати одного з окупантів.

"Із перехопленої розмови СБУ зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Принаймні, поки вистачить", - зазначили в Службі безпеки.

В СБУ зауважують - в Росії почалося "казкове життя", але навіть це "не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що "..кільце довкола України стискається і все нормально".

"Вона – яскрава представниця тих росіян, які хочуть, щоб їхні сини "пытали бандеровцев" і вірять казкам путіна. Син, який вже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: "Та ну, ні. Це все пі.добольний ящик", - цитують розмову представників країни-агресора в СБУ.

"Їїм не зрозуміти європейського вибору українців. Та ми обов’язково його захистимо!", - наголосили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, днями СБУ оприлюднила аудіо перехопленої розмови одного з російських військових, який задіяний у нападі на Миколаїв. Він у бесіді з колегою бідкається на великі втрати окупаційних військ.