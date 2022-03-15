Російські війська обстріляли ракетами Броварський район, загинули троє людей

У Броварському районі Київської області ворог 15 березня обстріляв ракетами населені пункти Русанов і Велику Димерку. Загинули троє людей.
Ракети влучили також у промислові приміщення, унаслідок чого виникла пожежа. Правоохоронці продовжують евакуацію населення, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.
"На Бучанщині правоохоронці також проводять евакуацію з Дмитрівки та Немішаєвого. Учора під час руху евакуаційної колони із Гостомеля був здійснений обстріл, унаслідок якого загинула жінка", – зазначили в поліції.
Зі сторони Макарова та Бородянки продовжуються бойові дії.
У Нових Петрівцях, що у Вишгородському районі, внаслідок артилерійських обстрілів частково зруйновано декілька будинків, лікарню, музей і церкву. Поліцейські продовжують евакуацію мирних жителів Демидова, Димера та Катюжанки.
У Фастівському, Білоцерківському та в Обухівському районах ситуація контрольована. Поліцейські Київщини працюють у посиленому режимі, допомагають і реагують на кожне повідомлення громадян.
Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли село Нові Петрівці Київської області. У результаті одна людина загинула, ще одна дістала поранення.