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Російські війська обстріляли ракетами Броварський район, загинули троє людей

У Нових Петрівцях частково зруйновано декілька будинків, лікарню, музей і церкву. 

Російські війська обстріляли ракетами Броварський район, загинули троє людей
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

У Броварському районі Київської області ворог 15 березня обстріляв ракетами населені пункти Русанов і Велику Димерку. Загинули троє людей.

Ракети влучили також у промислові приміщення, унаслідок чого виникла пожежа. Правоохоронці продовжують евакуацію населення, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

"На Бучанщині правоохоронці також проводять евакуацію з Дмитрівки та Немішаєвого. Учора під час руху евакуаційної колони із Гостомеля був здійснений обстріл, унаслідок якого загинула жінка", – зазначили в поліції.

Зі сторони Макарова та Бородянки продовжуються бойові дії.  

У Нових Петрівцях, що у Вишгородському районі, внаслідок артилерійських обстрілів частково зруйновано декілька будинків, лікарню, музей і церкву. Поліцейські продовжують евакуацію мирних жителів Демидова, Димера та Катюжанки.

У Фастівському, Білоцерківському та в Обухівському районах ситуація контрольована. Поліцейські Київщини працюють у посиленому режимі, допомагають і реагують на кожне повідомлення громадян.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли село Нові Петрівці Київської області. У результаті одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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