У Маріуполі українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам, зокрема, вони “косять” так званих елітних морпіхів.

“Продовжуємо давати відсіч оркам у Маріуполі. Косимо так звану еліту – рашистських морпіхів”, – йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

“Колишній власник шевронів і нашивок (на фото) уже “асвабаділся” і ніколи не доїсть свій сухпай”, – додали прикордонники.

Фото: ДПСУ

Наразі з Маріуполем обмежений зв'язок, але коли є нагода, прикордонники повідомляють, що разом з бійцями ЗСУ та НГУ боронитимуть місто і містян і безжально битимуть загарбників, не зважаючи на те, шеврони яких спецпідрозділів ті носять, зазначили у ДПСУ.