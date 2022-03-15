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Росіяни зазнали невдачі в спробі прориву в напрямку Гута-Межигірська–Лютіж і захопленні Макарова, – зведення Генерального штабу

Ворог сконцентрувався на вербуванні найманців і логістиці. 

Росіяни зазнали невдачі в спробі прориву в напрямку Гута-Межигірська–Лютіж і захопленні Макарова, – зведення Генерального штабу
Ілюстративне фото знищення ворожої техінки
Фото: Инсайдер UA

Російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу прорвати оборону ЗСУ на напрямку Гута-Межигірська–Лютіж і не мали успіху в захопленні Макарова.

Загалом протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні втрат, вербуванні найманців з інших країн та вирішенні проблем з логістикою. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 годину.

Неодноразово надходила інформація про те, що в Смоленську (РФ), Гомелі та Бобруйську (Білорусь) окупанти організували центри підготовки найманців. 

"На Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського державного кордону. При цьому зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ", – зазначили в Генштабі.

На Сіверському напрямку РФ намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів. На Слобожанському головною метою противника лишається оточення міст Суми та Харків.

"На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів у районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії", – повідомили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не здійснює, але намагається утримати раніше захоплені позиції.

Через невдачу на основних напрямках окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по цивільних об’єктах, мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат і посилення угруповання на напрямках, де ворог був розбитий", – підсумували в Генштабі. 

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