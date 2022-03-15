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В Україні пошкоджено понад 400 шкіл, 59 зруйновані повністю

Цифри не є остаточними.

В Україні пошкоджено понад 400 шкіл, 59 зруйновані повністю
Фото: ДСНС

Внаслідок бомбардувань та обстрілів українських міст російськими військами пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них повністю зруйновано. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

Найбільше руйнувань у Донецькій - 119, Харківській – 50, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та у м. Києві - 24. Обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей-інвалідів.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - зазначили в ОГП.

Нагадаємо, з 14 березня у 13 областях України відновлено освітній процес.

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