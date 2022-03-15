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СБУ за минулу добу викрила 60 колаборантів і 20 ДРГ

Крім того, спецслужба виявила спроби ворога створити на тимчасово окупованих територіях систему придушення опору українців. 

СБУ за минулу добу викрила 60 колаборантів і 20 ДРГ
Ілюстративне фото диверсанта
Фото: пресслужба УЗ

Служба безпеки протягом 14 березня затримала понад 60 колаборантів та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп у різних областях України.

У Черкаській області викрили інформаторку, яка передавала ворожій розвідці фото і відео про розташування військових і техніки ЗСУ, повідомили в пресслужбі СБУ

Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі, де вона пропагувала "рускій мір" і поширювала заклики до змін меж держави. 

У Лисичанську спецпризначенці СБУ затримали жителя, який за завданням бойовика "ДНР" збирав відомості про місця дислокації та переміщення українських військ. 

У Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який публікував на популярних форумах свою антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ та керівництва держави. 

У Закарпатській області виявили місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. Злочинець використовував паспорти іноземної країни. І його, і трьох дезертирів затримали.

СБУ також повідомляє, що в Луганській області ворог намагається створити систему придушення опору українців. Для цього формують окупаційні каральні органи. До Марківки, Біловодська і Троїцького окупанти привезли так званих прокурорів з ОРЛО. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський уже підписав закон про криміналізацію співпраці з Росією. Колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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