СБУ за минулу добу викрила 60 колаборантів і 20 ДРГ

Крім того, спецслужба виявила спроби ворога створити на тимчасово окупованих територіях систему придушення опору українців.

Служба безпеки протягом 14 березня затримала понад 60 колаборантів та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп у різних областях України.

У Черкаській області викрили інформаторку, яка передавала ворожій розвідці фото і відео про розташування військових і техніки ЗСУ, повідомили в пресслужбі СБУ.

Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі, де вона пропагувала "рускій мір" і поширювала заклики до змін меж держави.

У Лисичанську спецпризначенці СБУ затримали жителя, який за завданням бойовика "ДНР" збирав відомості про місця дислокації та переміщення українських військ.

У Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який публікував на популярних форумах свою антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ та керівництва держави.

У Закарпатській області виявили місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. Злочинець використовував паспорти іноземної країни. І його, і трьох дезертирів затримали.

СБУ також повідомляє, що в Луганській області ворог намагається створити систему придушення опору українців. Для цього формують окупаційні каральні органи. До Марківки, Біловодська і Троїцького окупанти привезли так званих прокурорів з ОРЛО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський уже підписав закон про криміналізацію співпраці з Росією. Колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі.