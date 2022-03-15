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Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Коли вже закінчаться москалі? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Ми відкриваємо нову постійну рубрику "питання-відповідь" з військовим психологом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олегом Покальчуком. Щодня він буде давати одну відповідь на одне наше питання, а ми публікуватимемо цю відповідь на сайті. 

Питання: Коли вже закінчаться москалі? 

Відповідь: Москалі - це історичне явище. Чудово описане в “Кобзарі” Тараса Шевченка, і там само описано, як до цього явища ставитися. Як понесе з України у синєє море кров ворожу - от тоді москалі і закінчаться. 

Так, звісно, кров росіян вже несе з України, але треба дивитися на пропорції. Москалів ще дуже багато, і в Росії людське життя не є цінністю в принципі. Тобто не можна порівнювати наше ставлення до втрат з їхнім ставленням до втрат. У Росії немає культури ставлення до чогось, немає цивілізації. Є лише совєтській рускій мір, побєдобєсіє і все таке. Тому категорично не можна міряти москалів якоюсь європейською або українською лінійкою. На їхній лінійці навіть поділок ніяких немає.

Російська імперія завжди складалася з різних племен, це не моноетнічна структура. І москаль - це не про національність чи культуру, це просто служивий чєлавєк, солдат. Це озброєний грабіжник, який може походити з будь-якого народу. Уже тепер і сирійські найманці теж москалі.
 

Фото: Київ Оперативний

Тому я думаю, москалі як явище не закінчаться ще дуже довго. Я ще виділив би кацапів як окремий підвид. Це покоління росіян, виховане у фашистському стилі. І незалежно від перебігу війни, знадобиться років 20 для того, що вони чи їхні діти почали мислити інакше.

Явище російського фашизму не вчора з'явилося. Воно готувалося давно і має серйозне підґрунтя в головах людей. Велика країна, яка заражена такою ідеологією - це як Третій Рейх. Це надовго. 

Я ще у своєму дитинстві застав ситуацію, коли слово "фріц" вважалося лайкою. Це я до того, що назва якоїсь нації, яка сильно згрішила перед людством, дуже надовго залишається у свідомості людей.

Щодо тієї довгої російської армії, яка на нас суне, - вона буде мати тенденцію до зменшення. Наш пріоритет зараз – зробити так, щоб ця армія від нас відвалила, відкинути її якнайдалі. А потім уже разом з усім світом будемо думати, що з цією чортівнею робити. 

Я не беруся робити прогнози, як і коли це станеться. Скажу лише, що може статися якась дивна містична історія, зовсім непередбачувана. Це може бути щось на кшталт операції “Валькірія” – невдалий замах на Гітлера, тільки у випадку Путіна він може бути вдалий. Може, комусь усередині Росії спаде на думку зробити щось для порятунку своєї країни, щоб усі не плювали в її бік.

Мені дуже подобався завжди образ з гоголівського “Вія”, коли кукурікають півні – і вся нечисть заклякає у вікнах. Нас може чекати ще й таке. Усе спиниться умовно на якійсь 38 паралелі, як у Корейській війні, і далі будуть вічні перемовини і патова ситуація. 

Ця війна розпочалася ірраціонально, і вона може також ірраціонально закінчитися. Усе, що зараз відбувається, лежить поза межами вигоди, яку дає війна: ніякого завоювання нових територій, захоплення нових ресурсів – повний абсурд. Те, що почалося в такий дикий спосіб, можливо, в такий спосіб і завершиться.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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