Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються.

У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню та три школи. Загинули чотири людини. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються, - пише він. - Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючі будинки в Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди - це сьогоднішні реалії наших міст".

Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

Гайдай повідомив, що в Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню, три школи та інші «військові» об’єкти.

Під обстрілами загинули чотири людини.

Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

"Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Раніше Гайдай повідомляв, що обстріли населених пунктів області не вщухають, унаслідок чого практично неможливо відновити електромережі, а також водо- та газопостачання.