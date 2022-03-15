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У боях за Україну загинув ветеран АТО і учасник "Ігор Нескорених" Сергій Карайван

Сергій пройшов Іловайськ.

Загинув ветеран АТО Сергій Карайван з Кривого Рогу. Про це повідомляє місцевий сайт 1kr.ua з посиланням на побратимів Сергія.

Сергій Карайван
Фото: 1kr.ua
Сергій Карайван

Ветеран пройшов Іловайськ у 2014 році. Він також був учасником "Ігор Нескорених". 

Закінчив Криворізьку школу №63, вищу освіту здобував у Криворізькому технічному університеті. Друзі та побратими пишуть, що Сергій був світлою людиною, справжнім чоловіком і воїном.

Сергій Карайван
Фото: facebook.com/sergiykarayvan
Сергій Карайван

Останній запис на fb-сторінці Сергія датований 5 березня. Це репост відео від Генштабу: музикант Андрій Хливнюк співає гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Редакція висловлює співчуття родині Сергія, його побратимам і друзям. Вічна слава Герою!

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