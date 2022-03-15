Зеленський назвав перші​ два кроки податкової реформи для бізнесу в умовах війни

Президиент Володимир Зеленський наголосив, що Кабінет міністрів узгодив пакет рішень для підтримки економіки та роботи бізнесу в Україні під час воєнного стану.

Пр оце він заявив у своєму відеозверненні.

"Кабінет міністрів узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки. Щоб бізнес працював. Щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє. Там, де люди до цього готові. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це 1-ша та 2-га група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете - сплачуйте. Не можете - нема питань", - сказав президент.

"Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де нема є бойових дій, продовжувалось життя", - додав Зеленський.

Він також наголосив, що це - лише початкові два кроки податкової реформи.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що в Україні спрощені умови ведення бізнесу заради збереження економіки. За словами Зеленського, Уряд отримав від нього чітке доручення – повернути малий і середній бізнес до роботи.

Податковий Комітет Верховної Ради сьогодні одноголосно затвердив текст нового закону про підтримку бізнесу 7137-д.