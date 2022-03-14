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Окупанти обстріляли з "Градів" Нові Петрівці на Київщині, одна людина загинула

Зазнали пошкоджень Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.

Окупанти обстріляли з "Градів" Нові Петрівці на Київщині, одна людина загинула
Знищений "Град" окупантів
Фото: Макс Левін

Російські військові обстріляли село Нові Петрівці Київської області. В результаті одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Близько 15-ї години військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли населений пункт Нові Петрівці у Вишгородському районі. Загинув мирний мешканець, ще один отримав поранення, - йдеться в повідомленні.

Від масованої атаки також зазнали пошкоджень та руйнувань Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.

Повна інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, село Нові Петрівці знаходиться у Вишгородському районі Київської області. На території села розташоване Межигір'я. Російська армія найбільш інтенсивно намагається атакувати Київ саме з цього напрямку Димер - Іванків, тобто це північних захід від столиці.

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