Росія нині стала найбільш підсанкційною державою у світі, перевершивши Іран і Північну Корею, - Кулеба

Загальна кількість санкцій проти Росії з 2014 року становить 6366.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія стала найбільш підсанкційною державою у світі, перевершивши Іран і Північну Корею

Про це йдеться на Facebook-сторінці МЗС України.

"Антипутінська коаліція продовжує виснажувати ресурси держави-агресора. За вісімнадцять днів збройного вторгнення російської армії до України світова спільнота вже запровадила проти РФ 3612 обмежувальних заходів. Разом з обмеженнями, які вводилися з 2014 року, загальне число санкцій проти Росії нині становить 6366", - зазначив Кулеба.

Міністр зауважив, що Росія нині стала "найбільш підсанкційною державою у світі, перевершивши Іран і Північну Корею".

Цього тижня, повідомив очільник МЗСУ, Євросоюз завдасть нового санкційного удару по російській економіці.

Нагадаємо, 14 березня постійні представники ЄС затвердили четвертий пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також проти низки секторів російської економіки.