Українські полярники робитимуть для дітей онлайн-включення з Антарктиди

Учасники Української антарктичної експедиції розкажуть про життя та роботу на крижаному континенті, а за можливості покажуть своїх головних сусідів – пінгвінів.

Полярники зі станції "Академік Вернадський" проведуть для українських дітей низку відкритих онлайн-зустрічей в ZOOM.

Про це йдеться в повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

"У цей складний час ми дуже хочемо підтримати всіх українських дітей, які змушені бачити та переживати жахи війни... Учасники Української антарктичної експедиції розкажуть про життя та роботу на крижаному континенті, а за можливості навіть покажуть своїх головних сусідів – пінгвінів", - зазначили в НАНЦ.

Зустрічі розпочнуться у вівторок, 15 березня, і триватимуть до суботи, 19 березня, з 14:00 до 15:00 за київським часом.

"Долучитися може будь-яка дитина або група дітей разом з батьками чи вчителями... Буквально за кілька годин ми отримали таку шалену кількість заявок, яка уже досягла рівня технічної можливості зв'язку зі станцією, тому наразі змушені закрити реєстрацію. Дякуємо за розуміння! Про нові дати включень зі станції обов'язково повідомлятимемо на нашій сторінці. Також плануємо викласти запис найцікавішого включення", - зазначили в центрі.

Нагадаємо, українські полярники порахували пінгвінів, які живуть біля "Академіка Вернадського" - усього майже 3 тисячі особин. З них 2310 дорослих і 599 пташенят.