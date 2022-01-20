Українські полярники порахували пінгвінів, які живуть біля "Академіка Вернадського"

Українські полярники порахували пінгвінів, які живуть на острові Галіндез біля станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що біологи нарахували майже 3 тисячі пінгвінів – 2310 дорослих і 599 пташенят.

"Сьогодні, в День обізнаності про пінгвінів, розказуємо вам, скільки ж цих тварин уже живе на нашому острові Галіндез.

Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!" – йдеться в повідомленні.

Вчені відзначають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Насамперед акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (нагадуємо, що ці птахи харчуються крилем). Свою роль відіграли й рекордні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до цього, але все ж були засипані гнізда. Плюс традиційні напади хижаків. Тож наразі кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки.

Основний вид на цьому острові – Субантарктичні пінгвіни, яких ще називають дженту (gentoo) або навіть "віслючки" – за характерний крик, який лунає майже цілодобово. Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон.

Нагадаємо, на початку грудня біля української полярної станції "Академік Вернадський" народилися перші малюки пінгвінів. Один – на мисі Марина, поблизу станції, а інший – на мисі Пінгвін Поінт.