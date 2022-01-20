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Українські полярники порахували пінгвінів, які живуть біля "Академіка Вернадського"

Біологи нарахували майже 3 тисячі пінгвінів – 2310 дорослих і 599 пташенят.

Українські полярники порахували пінгвінів, які живуть біля "Академіка Вернадського"
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Українські полярники порахували пінгвінів, які живуть на острові Галіндез біля станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що біологи нарахували майже 3 тисячі пінгвінів – 2310 дорослих і 599 пташенят.

"Сьогодні, в День обізнаності про пінгвінів, розказуємо вам, скільки ж цих тварин уже живе на нашому острові Галіндез.

Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих  і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!" – йдеться в повідомленні.

Вчені відзначають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Насамперед акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (нагадуємо, що ці птахи харчуються крилем). Свою роль відіграли й рекордні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до цього, але все ж були засипані гнізда. Плюс традиційні напади хижаків. Тож наразі кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки. 

Основний вид на цьому острові – Субантарктичні пінгвіни, яких ще називають дженту (gentoo) або навіть "віслючки" – за характерний крик, який лунає майже цілодобово. Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон.

Нагадаємо, на початку грудня біля української полярної станції "Академік Вернадський" народилися перші малюки пінгвінів. Один – на мисі Марина, поблизу станції, а інший – на мисі Пінгвін Поінт.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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