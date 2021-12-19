Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Біля станції “Академік Вернадський” зафіксували рекордний за останні 20 років рівень снігу – 2,75 м.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Попередній рекорд датований 2016-им роком і становить 2,65 м, тобто на 10 см менше.

“На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Зазначимо, погоду на станції можна відслідковувати онлайн на її сторінці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, Україна придбала науково-дослідний криголам "Ноосфера", який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Цей криголам раніше перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross. 5 жовтня криголам зайшов у акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.