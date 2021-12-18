На Миколая в Україні сніжитиме, місцями – сніг з дощем

У неділю, 19 грудня Україні прогнозують сніг та мокрий сніг, а на заході та півночі країни вдень сніг з дощем.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у північно-східних областях місцями значні опади, вночі у південно-східній частині країни без істотних опадів.

На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Вночі у західних та північних областях місцями, вдень у північно-східних областях – хуртовини.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.