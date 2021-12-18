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У Києві купити ялинки можна на 187 офіційних ярмарках

На офіційних ринках усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. 

У Києві купити ялинки можна на 187 офіційних ярмарках

У Києві до 31 грудня працюватиме 187 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев.

Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Перелік ярмарків можна переглянути за цим посиланням.

На офіційних ринках усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрублених дерев, оскільки в чипі чи індивідуальному номері штрихкоду міститься вся інформація про дерево.

Територія ярмарку має бути обов’язково огороджена.

Локація повинна містити інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює продаж, та режим роботи.

Також має бути лінійка для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра.

Додамо, організацією сезонних ярмарків із продажу ялинок у столиці займаються три комунальні підприємства: КП «Міський магазин», КП «Житній ринок» та КП «Володимирський ринок».

Київ щороку організовує роботу відкриває пункти збору для екологічної утилізації новорічних дерев. Минулоріч на екологічну утилізацію у спеціальні пункти прийому мешканці міста здали 6,5 тисячі новорічних ялинок.

У парках, скверах та лісах Києва у період новорічно-різдвяних свят посилюють охорону хвойних насаджень. Штраф за самовільну вирубку може сягати понад дві тисячі гривень.

Аби вберегти дерева від нищення, хвойні насадження обробляють спеціальними розчинами, зокрема репелентами. Це хімічні речовини, які у теплому приміщенні виділяють дуже неприємні стійкі запахи та можуть спричинювати алергічні реакції, повідомили у “Київзеленбуді”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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