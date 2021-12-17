Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру у справі неякісних "Кентаврів" для армії

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міністерства оборони у справі щодо постачання до Збройних Сил України десантних катерів "Кентавр" невідповідної якості.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів «Кентавр» із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними", - йдеться в повідомленні.

Натомість слідство встановило, що військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі.

"Більше того посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту. Це було обумовлено багатьма помилками при розробці проєкту та некоректними рішеннями, які допустив виконавець – «Кузня на Рибальському». Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята", - зазначили в ДБР.

Експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, вартість держоборонзамовлення заводу "Кузня на Рибальському" становить майже 18 млн доларів. Поставити військову техніку Військово-морським силам України завод мав ще у 2018 році. Однак катери досі випробують.

За даними слідства, Міноборони закупило, а підприємство поставило непридатні катери "Кентавр". В результаті підозри у перевищенні повноважень і змові оголошені колишнім військовим топчиновникам і керівнику "Кузні на Рибальському". Держзвинувачення нарахувало близько 476 млн грн збитків.

"Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%.