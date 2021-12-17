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"Повернись живим" презентував календар одночасно в зоні ООС та у київській галереї

У центрі композиції – трансформовані 3D-моделі різних девайсів, які допомагають зберегти життя наших військових, бути більш точними в протидії ворогові та оберігати нашу незалежність. 

Фото: Повернись живим

Благодійний фонд "Повернись живим" 16 грудня презентував календар "Реальні масштаби". Презентації відбулися в Києві та на позиціях військових на Донбасі. 

"Реальні масштаби" – це 12 сюжетів, розгорнутих на пейзажах Донбасу, де відбувалися події російсько-української війни, повідомили в пресрелізі фонду.

Фото: Повернись живим

Фото: Повернись живим

Фото: Повернись живим

У центрі композиції – трансформовані 3D-моделі різних девайсів, які допомагають зберегти життя наших військових, бути більш точними в протидії ворогові та оберігати нашу незалежність. 

Першими з проєктом ознайомилися українські захисники в зоні Операції Обʼєднаних сил. Презентація в Києві пройшла в галереї "Тадзіо" за участю представників Міністерства оборони, Генерального штабу, Міністерства у справах ветеранів та дипломатичних представництв.

Фото: Повернись живим

Фото: Повернись живим

У фонді зазначають – символічна подвійна презентація календаря показує, що "Повернись живим" об’єднує і військових, і цивільних, яким не байдужа війна. 

"У календарі ви побачите теплоприціл у небі Авдіївки, з якого десантуються військові, мобільний комплекс спостереження, що розгулює біля Карлівського водосховища, та інші напівфантастичні сюжети. Таким чином ми хотіли показати реальні масштаби допомоги армії, оскільки кожна людина, яка підтримує ЗСУ, надає захисникам справжньої суперсили", – зазначив директор фонду Тарас Чмут.

Фото: Повернись живим

Фото: Повернись живим

Фото: Повернись живим

Отримати календар «Реальні масштаби» можна, перерахувавши благодійну пожертву фонду «Повернись живим» у розмірі від 500 грн: https://realscale.charity/. Ознайомитися з роботами можна з 17 по 23 грудня в "Тадізо". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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