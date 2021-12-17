Київ повинен мати перелік недобудов, щоб проводити громадські слуханні і вирішувати питання продажу, – головний архітектор міста

"Є речі, які ми можемо чіпати, а які ні".

Головний архітектор Києва Олександр Свистунов вважає, що столиця повинна мати перелік зруйнованих будівель чи недобудов, щоб проводити щодо них громадські слухання і вирішувати питання продажу.

Про це йдеться в інтервʼю Свистунова для LB.ua.

"Будь-яка територія завжди знайде свого покупця. Але тоді має бути розуміння, чого прагне громада. От якби на законадавчому рівні був перелік обʼєктів зруйнованих чи недобудованих проєктів в центрі Києва, можна було б проводити громадські обговорення по цих місцях, а далі, наприклад, аукціон або якось по-іншому це реалізовувати", – вважає він.

Водночас для цього потрібно мати успішне законодавство.

"Як архітектор я знаю, як це відбувається з іншого боку, бо дуже багато проєктував у різних країнах. Якщо людям дати нормальну комерцію, помножену на успіх середовища і задоволення громади, ми будемо рухатися", – додав він.

Свистунов розповів, що Київ серед напівзакинутих і зруйнованих недобудов має багато обʼєктів як комунальної власності, так і державної.

"І є речі, які ми можемо чіпати і які ні. Я вважаю, що треба примусити власників, тобто або займаєтесь вирішенням проблеми, або ні", – пояснив він.

Нагадаємо, що уже багато років на місці зеленої зони на столичних Осокорках залишились недобудовані збанкрутілим банком "Аркада" житлові комплекси. Скандальний ЖК "Патріотика на озерах" передбачає забудову території між озерами Тягле і Небреж, проти чого багато років виступають мешканці району та представники ініціативи "Екопарк Осокорки".

У грудні 2021 року на сайті Київської міськради з'явився проєкт рішення про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах". За день до планової сесії поширилася інформація, що Київрада готується офіційно змінити свою позицію в судах щодо продовження оренди землі під будівництво на ділянках півдня Осокорків, між озерами. І хоча в порядку денному пленарного засідання 9 грудня цього питання не було, вже 8 грудня всі небайдужі кияни знали, що “буде рішення про Осокорки”.

Однак на початку засідання з'ясувалося, що регламентна комісія не може зібратися і заслухати внесення цього проєкту на сесію, як це наказує процедура. І тому питання перенесли на наступну сесію 16 грудня. Докладно про це читайте в матеріалі "Великий забудовний бій: Київрада не наважилася “злити” Екопарк Осокорки, підвищує оренду землі і роздає ділянки, замруживши очі".