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Темпи вакцинації дозволяють уникнути локдауну, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

Наразі рівень вакцинації в Україні перевищив 40%.

Темпи вакцинації дозволяють уникнути локдауну, але маски залишаться надовго, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Високі темпи вакцинації, а саме- понад 1 млн осіб на тиждень, дозволяють Україні уникати запровадження локдауну в умовах пандемії коронавірусу. Однак, окремі обмежувальні заходи зберігатимуться ще досить довго.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на організованому медіахолдингом НВ гала-івенті "Україна та Світ 2022" у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це (вакцинація, - ред.) - ключовий фактор, який дозволяє говорити бізнесу, що локдауну не буде", - сказав Шмигаль. Він також нагадав, що рівень вакцинації в Україні вже перевищив 40%.

Водночас Шмигаль наголосив, що окремі обмежувальні заходи, зокрема носіння масок, зберігатимуться ще досить довго.

Прем'єр пояснив, що вакцинація повністю не захищає від інфікування, проте суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, цього тижня уряд продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року. Поки рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, карантинні обмеження продовжуватимуть.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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