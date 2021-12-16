Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська вийдуть з "червоної" зони

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська найближчим часом вийдуть з "червоної" зони адаптивного карантину.

На брифінгу в четвер, 16 грудня, він сказав, що це питання уже винесли на розгляд державної комісії.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Міністерство вже ініціювало скликання комісії ТЕБ та НС для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення", - сказав Ляшко.

Київська і Житомирська області потрапили до "червоної" зони 30 жовтня, Сумська область - 23 жовтня, Черкаська область - 12 листопада.

Нагадаємо, що 7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська.

З 15 грудня з "червоної" зони вийшли Вінницька та Хмельницька області.

У "червоній" зоні залишаються ще вісім регіонів України.