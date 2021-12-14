​Близько 110 тисяч українців прострочили друге щеплення проти ковіду, - МОЗ

Близько 110 тисяч українців протермінували введення другої дози вакцини проти коронавірусу.

Про це на брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Зараз обов’язок кожної людини – захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Разом з тим, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу”, – пояснив заступник голови МОЗ.

Він нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Кузін наголосив, що дані електронної медичної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень свідчать, що невакциновані мають у п'ть разів вищий ризик госпіталізації та у майже дев'ять разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Нагадаємо, на початку грудня МОЗ списало 125 тис. доз простроченої вакцини AstraZeneca. У листопалі МОЗ повідомляло про утилізацію 500 тис. доз вакцини AstraZeneca, у яких закінчився термін придатності.