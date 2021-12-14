За добу в Україні зафіксували 7 283 нові випадки ковіду

За минулу добу 13 грудня в Україні зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіли, зокрема, 566 дітей і 134 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 123 осіб. 387 пацієнтів померли. Одужали – 27 130 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 570 448 осіб, одужало – 3 233 009. Від ускладнень померли 91 602 людини.

Всього було здійснено 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Фото: moz.gov.ua

Також за минулу добу 129 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину.

Нагадаємо, за прогнозами Ради національної безпеки і оборони, епідемічна ситуація в Україні на новорічні свята має бути стабільною, проте новий штам коронавірусу "омікрон" може з'явитися вже цього тижня.