Найбільше українців хотіли би працювати в Німеччині, – опитування

38,1% виїхали б на роботу до Чехії, 32,4% – Австрії, 31,3% – Польщі.

47,8% опитаних українців хотіли б виїхати на постійну або тимчасову роботу до Німеччини, якби вони мали таку можливість.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії в рамках спецпроекту Re:Open Zakarpattia.

Зокрема, 38,1% виїхали б на роботу до Чехії, 32,4% – Австрії, 31,3% – Польщі, 23,8% – Литви, 21,8% – Словаччини, 13,4% – Угорщини, 7,8% – Румунії, 6,7% – Молдови.

32,7% опитаних повідомили, що не виїхали б на роботу до жодної з цих країн, а 0,6% - важко визначитися з відповіддю.

Більшість опитаних вважає, що такі країни Центральної Європи, як Польща, Румунія, Словаччина та Чехія, ставляться до України переважно по-дружньому чи нейтрально. Водночас абсолютна більшість українців вважає, що Польща (52%) та Чехія (49,7%) ставляться прихильно до України.

Найбільш скептичну оцінку щодо ставлення до України отримала Угорщина. Утім, навіть у цьому разі частка тих, хто сприймає ставлення Угорщини як дружнє (28%), майже вдвічі більша від тих, хто вважає ставлення офіційного Будапешта до Києва ворожим (15,5%).

Для подорожей та відпочинку українці частіше віддавали перевагу Німеччині (67,5%), Австрії (64,1%) та Чехії (63,4%). Далі йдуть практично з однаковим результатом Литва (52,1%), Польща (51,7%) та Словаччина (49,4%).

Відносно менше опитаних схилялися до подорожей до Угорщини (42,6%), Румунії (34,8%) та Молдови (33%). 10% не поїхали б до жодної з цих країн, а 0,5% відповіли "не знаю".

Найбільше схвалення опитаних мають товари із Німеччини (79,9%). Також українці віддають перевагу та готові рекомендувати товари з Польщі (57,4%), Чехії (57,2%) та Австрії (56,2%). Найменший рівень схвалення мають товари з Литви (46,2%), Словаччини (43,5%), Угорщини (38%), Румунії (29,4%), Молдови (29,2%). 9,6% не рекомендували б товари з жодної з цих країн, а 3,4 відповіли "не знаю".

Нагадаємо, близько 9 мільйонів українців працюють за кордоном та пересилають в Україну близько $6,5 млрд щорічно.

Раніше повідомлялося, що 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон. Серед причин цього - складність офіційного працевлаштування.