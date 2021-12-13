​Кива просить позбавити журналіста Мокрика акредитації в Раді

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива звернувся до парламентського Комітету з питань свободи слова щодо позбавлення журналіста проєкту розслідувань Bihus.info Данила Мокрика акредитації у Верховній Раді.

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Відповідне питання комітет розглядатиме на засіданні 15 грудня, про що йдеться у порядку денному. Мокрик отримав запрошення на це засідання і планує бути присутнім.

Кива інкримінує журналісту "грубе порушення журналістської етики та розповсюдження відверто неправдивої інформації".

Нагадаємо, 1 грудня проєкт Bihus.info випустив матеріал, де Мокрик продемонстрував фото грошей та золота, нібито знайдених під час обшуку в будинку Киви. Згодом редакція вибачилась та визнала, що частина цих світлин, отриманих від джерела в правоохоронних органах, стосується іншої справи.

У лютому в кулуарах парламенту Кива обматюкав Мокрика, який запитав у нього про відмивання грошей через конвертаційні центри. Редакція Bihus.info через це поскаржилася в поліцію, Комітет Ради з питань свободи слова та Комітет з питань регламенту та депутатської етики. Останній не знайшов правових підстав для покарання нардепа.

Також за заявою Мокрика Державне бюро розслідувань відкрило провадження про перешкоджання журналістам, яких не пустили на захист кандидатської дисертації Киви.