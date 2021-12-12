Окупанти з початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж п’ятниці, 11 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню.