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Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України

Військових привітав президент Зеленський.

Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України
Фото: rubryka.com

Сьогодні, 12 грудня відзначають День Сухопутних військ України.

Свято встановлено згідно з Указом Президента України від 18 жовтня 1997 року.

Сухопутні війська – найчисленніший самостійний вид збройних сил України, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Військових зі святом привітав президент Володимир Зеленський.

“Вітаю вас із професійним святом – Днем Сухопутних військ України. Це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, які у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності”, – зазначив він.

Він додав, що у часи доленосних для нашого народу випробувань “воїни цього найчисельнішого і найпотужнішого виду національного війська завжди відігравали вирішальну роль на полі бою, доводячи своєю звитягою, стійкістю та умілими діями, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги”.

Сьогодні, у день свого професійного свята, військовослужбовці Сухопутних військ продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України, додав Зеленський.

“Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на захисті свободи і незалежності нашої держави. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! Слава Україні!”, – підсумував він.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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