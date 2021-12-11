Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині завершили пошуки подружжя, яке загинуло на сільському озері

Тіло жінки підняли на поверхню.

11 грудня у Житомирській області завершилися пошуки подружжя, яке загинуло на сільській водоймі. Про це повідомили місцеві рятувальники.

Жінка та чоловік, за попередньою інформацією, ще 4 грудня вирушило рибалити на водойму у с. Парипси.

Сьогодні до прибуття водолазів на місці події працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на риболовний гачок верхній одяг загиблої.

Водолази обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби допомогли підняти тіло жінки на поверхню та доправити до берега. Її чоловіка дістали з водойми напередодні. Обставини події встановлюються.

“Рятувальники застерігають громадян бути обережними під час вилову риби та не виходити на водойми за умов тонкої криги”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також