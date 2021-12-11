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"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до новорічних свят

На період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до новорічних свят
Фото: sannews.com.ua

"Укрзалізниця" напередодні новорічних свят призначає додаткові поїзди та збільшує періодичність наявних.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові поїзди:

  • № 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);
  • № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
  • № 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);
  • № 123/124 Київ – Одеса;
  • № 211/212 Харків – Львів;
  • № 167/168 Львів – Одеса;
  • № 238/237 Одеса – Ужгород.
  • № 201/202 Ковель – Київ;
  • № 197/198 Ковель – Київ.

Вказані потяги переважно починатимуть рух з 23-24 грудня, а завершуватимуть 10-11 січня наступного року. Винятками є потяги Київ-Одеса та Львів-Одеса, які курсуватимуть в окремі дні 29 грудня - 9 січня, а також Ковель-Київ, що курсуватиме з 30 грудня до 10 січня.

Крім того, подовжено низку маршрутів, зокрема: Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького, поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці, поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).

Буде також збільшено періодичність поїзда №757/758 Київ – Могилів-Подільський, що відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. 

В "Укрзалізниці" додали, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята - це, переважно, обласні центри Західної України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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