"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до новорічних свят

На період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

"Укрзалізниця" напередодні новорічних свят призначає додаткові поїзди та збільшує періодичність наявних.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові поїзди:

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;

№ 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);

№ 123/124 Київ – Одеса;

№ 211/212 Харків – Львів;

№ 167/168 Львів – Одеса;

№ 238/237 Одеса – Ужгород.

№ 201/202 Ковель – Київ;

№ 197/198 Ковель – Київ.

Вказані потяги переважно починатимуть рух з 23-24 грудня, а завершуватимуть 10-11 січня наступного року. Винятками є потяги Київ-Одеса та Львів-Одеса, які курсуватимуть в окремі дні 29 грудня - 9 січня, а також Ковель-Київ, що курсуватиме з 30 грудня до 10 січня.

Крім того, подовжено низку маршрутів, зокрема: Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького, поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці, поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).

Буде також збільшено періодичність поїзда №757/758 Київ – Могилів-Подільський, що відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня.

В "Укрзалізниці" додали, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята - це, переважно, обласні центри Західної України.