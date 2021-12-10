ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський присвоїв звання Героя України комбригу Півоваренку, який загинув в "іловайському котлі"

Полковник став жертвою російського віроломства 29 серпня 2014 року.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Павлові Півоваренку, який загинув у серпні 2014 року під час виходу з оточення під Іловайськом.

Про це повідомляється в указі №630/2021 від 10 грудня.

Зеленський відзначив Півоваренка за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Павло Півоваренко загинув 29 серпня 2014 року в районі Іловайська, коли російські війська відкрили вогонь по українським військовим, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. На той момент він виконував обов’язки командира 51-ої окремої механізованої бригади.

Фото: tyzhden.ua

Впродовж майже двох років вважався зниклим безвісти. Упізнаний за результатами ДНК. Указом президента України №258/2016 від 17 червня 2016 року був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також