Зеленський присвоїв звання Героя України комбригу Півоваренку, який загинув в "іловайському котлі"

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Павлові Півоваренку, який загинув у серпні 2014 року під час виходу з оточення під Іловайськом.

Про це повідомляється в указі №630/2021 від 10 грудня.

Зеленський відзначив Півоваренка за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Павло Півоваренко загинув 29 серпня 2014 року в районі Іловайська, коли російські війська відкрили вогонь по українським військовим, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. На той момент він виконував обов’язки командира 51-ої окремої механізованої бригади.

Фото: tyzhden.ua

Впродовж майже двох років вважався зниклим безвісти. Упізнаний за результатами ДНК. Указом президента України №258/2016 від 17 червня 2016 року був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.