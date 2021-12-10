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Більш як половині українців сподобалася ідея Зеленського про економічний паспорт

Майже третина опитаних не чула про цю ініціативу.

Більш як половині українців сподобалася ідея Зеленського про економічний паспорт
Фото: 112ua.tv

Трохи більше половини українців (53%) позитивно сприйняли ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження економічного паспорта українця.

Про це свідчать дані соцопитування групи "Рейтинг", проведеного 6–8 грудня.

За даними опитування, з ініціативою запровадження економічного паспорта українця добре обізнані 32% респондентів, 40% – щось чули про це, 28% – нічого не відомо про цю ініціативу).

При цьому, більшість опитаних (53%) позитивно ставляться до такого починання, 28% – нейтрально, 16% – негативно. Серед тих, хто добре поінформовані про ініціативу, підтримка становить 62%, чверть – не підтримують.

Водночас ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і під час минулих опитувань, підтримують близько половини респондентів (47%). Приблизно стільки ж виступають проти цього (50%).

Щорічне звернення президента до Верховної Ради 1 грудня повністю чули (бачили) 14% опитаних. Окремі фрагменти – 34%. Нічого про це не знають – 52%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, воно проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Зауважимо, що згідно з даними опитування, яке фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС провели в період з 22 жовтня по 12 листопада, ідею Зеленського про множинне громадянство не підтримали 48% опитаних. Водночас 46% були не проти такої можливості, але значна частина – із застереженнями: лише для країн-членів ЄС і НАТО, лише з колишніми країнами СРСР або для всіх країн, крім Росії.

Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді пакет із трьох законопроєктів, якими він пропонує врегулювати питання, які стосуються подвійного громадянства. Зокрема, Зеленський хоче криміналізувати приховування інформації про наявність паспорта іншої країни.

Тоді ж президент заявив, що збирається запропонувати Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт. Ідея президента полягає в тому, що діти матимуть право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.

6 грудня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

Перші виплати за економічним паспортом очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні $10 тис.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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