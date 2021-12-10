ТОП-5 кулінарних шоу на Netflix

Кулінарна майстерність еволюціонувала з “наскальних малюнків” у домашніх кулінарних зошитах та передачі рецептів від уст до уст у рейтингові блоги, авторські колонки та телешоу. І останні набрали нечуваної популярності. Щоб ви довго не думали, що б такого смачненького подивитися, редакція сайту Шуба зібрала найхітовіші кулінарні шоу на Netflix. Але якщо ви любите потрібний рецепт тримати під рукою, то ми вас чекаємо у розділі Рецепти. Там ви точно знайдете щось для себе та своєї родини.

«Жахливо смачно» (Ugly Delicious)

Гаряче шоу не для снобів, а для тих, хто розуміється на цінностях неаполітанської піци ручної роботи, але із задоволенням з’їсть піцу із найближчого фаст-фуду.

Відомий шеф-кухар Девід Чанг збагачує кулінарні знання глядачів історіями про круті страви, про культурні та історичні передісторії. Наприклад, чому італійська піца вважається «справжньою» або коли їжа може стати культурним надбанням країни та нації?

«Розмовишеф-кухарів» (The chef show)

Кулінарне шоу “татуся” неповторних блокбастерів “Месники” та “Залізна людина” Джона Фавро. У Голлівуді навіть шуткують, що для Фавро кулінарія - це справжнє покликання, а от створення фільмів - це так, підробіток до основного заняття.

Так це чи ні, але кожен випуск його кулінарної програми - це справжня феєрія! Він на повну відривається і спілкується зі своїми друзями-кухарями та готує прості, але смачні страви.

«Солодка магія Адріано Зумбо» (Zumbo's Just Desserts)

Про солоденьке не варто забувати, тим паче зі знавцем десертів Адріано Зумбо. У шоу досвідчені кулінари змагаються за приз розміром 100 тисяч доларів. Що треба зробити, щоб виграти ці гроші? Виконати не просто складні, а надскладні завдання від шефа - збудувати гігантські торти-башти чи створити неймовірні десерти із секретами. І переможцем може стати лише один!

«Хто-небудь нагодуйте Філа!» (Somebody feed Phil!)

У своєму шоу творець відомого серіалу «Усі люблять Реймонда» Філ Розенталь подорожує світом, вивчаючи гастрономічні традиції та цікавинки великих міст та маленьких містечок.

Кожен випуск – це окрема подорож, пригоди та, звичайно ж, рецепти та незвичні страви.

«Сіль, жир, кислота, жар» (Salt, Fat, Acid, Heat)

Шоу знято за однойменним бестселлером відомого шеф-кухаря Самін Носрат. Це така собі настільна книга про те, як перетворити звичайну страву на неймовірний кулінарний шедевр просто у себе на кухні.

Носрат вважає, що секрет хорошої їжі полягає у правильному балансі чотирьох ключових елементів: солі, жиру, кислоти та жару (температури). Ви навіть не уявляєте, скільки може бути форм солі та який вплив вони мають на їжу.

Ще більше про кулінарні шоу, найсмачніші рецепти із фільмів та серіалів ви знайдете на Шуба.