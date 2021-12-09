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Корабель ВМС України "Донбас" повертається на базу

Судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. 

Корабель ВМС України "Донбас" повертається на базу
Фото: EPA/UPG

Судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" (А-500) ВМС України виконує завдання у своїх територіальних водах та не заходило у чутливі зони. Наразі судно повертається на базу.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила про рух українського корабля керування "Донбас" (А-500) ВМС України у акваторії Азовського моря в бік Керченської протоки. Корабель начебто підійшов до протоки на відстань 18 морських миль (30 км).

Російська сторона стверджує, що для проходження Керч-Єнікальським каналом український корабель мав подати відповідну заявку. Дії українського корабля російська сторона розцінює як такі, що “створюють загрозу безпеки мореплавання”.

Зі свого боку екіпаж корабля "Донбас" на запит російських силовиків повідомив, що рухатися Керченською протокою не збирається.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах. Він також наголосив, що український корабель не несе на борту озброєнь. При цьому російські катери, озброєні гарматами, підходять на відстань 2 км до українських портів Маріуполь та Бердянськ. 

"Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", - наголосив міністр.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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