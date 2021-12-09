ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки

Федеральна служба безпеки Росії заявляє про рух українського корабля керування "Донбас" (А-500) ВМС України у акваторії Азовського моря в бік Керченської протоки.

Про це йдеться у заяві ФСБ РФ, текст якої наводять російські ЗМІ.

У заяві сказано, що корабель керування "Донбас" ВМС України о 09:12 знявся з рейду порту Маріуполь і висунувся у бік Керченської протоки. Заявок на проходження Керч-Єнікальським каналом російська сторона від України не отримувала.

"О 13:45 супроводжуючий його корабель берегової охорони ПС ФСБ Росії попередив про необхідність дотримання російського законодавства (у частині, яка стосується необхідних заявок на проходження Керченською протокою). Отримана відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує", - йдеться у заяві.

Наразі, згідно інформацією ФСБ, корабель ВМС України перебуває на відстані 18 морських миль від Керченської протоки, вимоги росіян змінити курс не виконує.

"Вказані дії створюють загрозу безпеки мореплавання", - сказано у заяві.

Заяв з боку української сторони з цього приводу наразі немає.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала, однак відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт "незаконного перетину російського кордону".

Пізніше моряків передали Україні під час обміну полоненими у форматі 35 на 35 7 вересня 2019 року. Згодом у нейтральних водах Україні повернули катери й буксир.