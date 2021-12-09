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Кабмін запустив експеримент щодо електронної черги перетину кордону

У рамках проєкту модернізують 20 пунктів пропуску та побудують 12 нових.

Кабмін запустив експеримент щодо електронної черги перетину кордону
Фото: facebook.com/mvs.gov.uф

Кабінет Міністрів сьогодні дав старт експерименту щодо електронної черги перетину кордону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року прийнято план модернізації пунктів пропуску, у рамках якого відбудеться модернізація 20 пунктів та будівництво 12 нових. Загальний обсяг програми - майже 10 млрд грн на три роки. Щоб зараз збільшити пропуски на кордоні, уряд сьогодні ухвалить рішення про запровадження експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону", – сказав Шмигаль під час засідання.

Прем'єр наголосив, що електронна черга дасть змогу користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам - не простоювати кілька днів, що суттєво знизить витрати бізнесу.

"Ідея роботи черги досить проста - бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Також буде створено комфортні зони очікування", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, в червні минулого року Кабмін вирішив експериментально запустити проєкт з реалізації і введення в Україні електронного резидентства

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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