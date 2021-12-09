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Учителька з Волині єдина написала радіодиктант без помилок із 14,5 тисяч учасників

Галина Шура працює у школі села Комарове Ковельського району.

Учителька з Волині єдина написала радіодиктант без помилок із 14,5 тисяч учасників
Фото: comments.ua

Жителька Волині Галина Шура цього року єдиною в Україні написала радіодиктант правильно.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Відомо, що жінка працює у школі села Комарове Ковельського району. 

Про результати перевірок радіодиктанту національної єдності на "Українському радіо" повідомили в четвер, 9 грудня. 

Однієї помилки припустились лише троє учасників, які здавали свої роботи на перевірку: Наталія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (звідки вона, не вказано). По дві помилки зробили 12 учасників.

Усього на перевірку до "Українського радіо" надійшло 14,5 тис. листів.

Радіодиктант до Дня української писемності та мови українці писали 9 листопада. Цьогоріч його диктував Юрій Андрухович, він зачитав уривок зі своєї нової книги. У соцмережах письменника критикували за дуже швидкий темп начитки.

Нагадаємо, 9 листопада минулого року відбувся ювілейний, ХХ Радіодиктант національної гідності. Лише одна учасниця написала його без жодної помилки. Це - 74-річна лікарка-бактеріологиня зі Львова Христина Гоянюк. Вона розповіла, що брала участь у диктанті уже вдвадцяте.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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