Стефанчук закликав ​продукувати моду на українську мову і використовувати її щодня та повсюдно

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав продукувати моду на українську мову та використовувати її щодня та всюди.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Стефанчук поспілкувався з президентом НАН України та провідними науковцями Інституту української мови НАН України про значення української мови та відновлення історичної справедливості щодо неї.

"Ми маємо продукувати моду на українську мову, використання її щодня та всюди - у колі сім’ї чи друзів, у школі чи на роботі. Щоби громадяни розуміли, що українська мова - це модно. Українська мова - це круто. Українська мова - це зрозуміло", - зазначив він.

Стефанчук наголосив, що не менш важливо - дбати про своє історичне коріння та відновити справжнє історичне обличчя української мови".

Голова парламенту також ознайомився з писемними пам’ятками, де містяться унікальні свідчення того, що в текстах XI століття є риси української мови.

"Вважаю, що важливі писемні пам’ятки української мови мають бути щедро «розсіяні» в суспільстві, щоби кожен українець міг зробити для себе правильний висновок", - зазначив Стефанчук.

Фото: rada.gov.ua

Нагадаємо, в серпні в Києві презентували онлайн-проєкт із тестування рівня володіння українською мовою.