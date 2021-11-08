У застосунку "Київ Цифровий" з’явився таймер для автоматичного завершення паркування

У Києві випустили новий реліз міського застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Разом із командою "Київ Цифровий" та профільним заступником голови КМДА Костянтином Усовим підвищуємо культуру паркування в місті та вдосконалюємо сервіси для зручності киян. У новій версії "Київ Цифровий" команда зробила простішим сервіс QR-квитків та додала таймер для автоматичного завершення паркування. Більше не потрібно хвилюватись, що ви забули закінчити паркування", - розповів Оленич.

Детальніше про оновлення розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

"Основою всіх наших оновлень є фідбек. Повний перехід на е-квиток зафіксував користувацьку історію, яка плутала людей. То ж ми спростили сценарій оплати проїзду QR-квитками і вдосконалили функціонал "Квиток проскановано"", - зазначив він.

Так, Половинко розповів, що в застосунку з'вився таймер для автоматичного завершення паркування. Відтепер водії можуть запланувати точний час завершення свого паркування.

За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає пуш-повідомлення з попередженням, що паркування буде закрите. Водій може змінити час автоматичного завершення або скасувати його та завершити паркування самостійно.

Водії, які завершують паркування самостійно, можуть отримувати щогодинні нагадування про активне паркування.

Також більше не потрібно тиснути на галочку підтвердження після валідації QR-квитка.

"Вам потрібно лише просканувати квиток на валідаторі. Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка «Показати контролеру», щоб можна було швидко надати квиток для перевірки за потреби. За 2 години після використання квиток автоматично видалиться з екрану. Запис про використання квитка та квитанція будуть збережені в стрічці новин", - пояснив Половинко.

У застосунку також удосконалили деякі екрани та прискорили роботу сервісів. Оновлену версію "Київ Цифровий" можна завантажити у App Store або Google Play.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в мобільному застосунку "Київ Цифровий" з’явиться сервіс руху транспорту. Наразі розробники готують "Рух транспорту" до релізу в бета-версії. Користувачів залучатимуть, щоб вони залишали відгуки для покращення та доповнення сервісу.