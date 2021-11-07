У Патріаршому соборі УГКЦ в Києві відкрили пункт вакцинації

За потреби такі пункти відкриють у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті собору.

"Щоденно з 10:00 по 17:00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", - йдеться у повідомленні.

"Зараз Україна переживає пік пандемії... Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні. Перше - не боятися приймати вакцини, друге - носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки. Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров'я - щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації", - сказав під час сьогоднішнього недільного богослужіння в Патріаршому соборі глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

За його словами, такі пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном, передає Укрінформ.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почнуть усувати від роботи не щеплених від коронавірусу чиновників та освітян. Усунення триватиме до моменту щеплення працівника хоча б однією дозою протиковідної вакцини. Ті, хто має протипоказання до вакцинації, повинні пред'явити роботодавцю відповідний документ.