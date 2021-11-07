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Дві дози вакцини від коронавірусу отримали 7,9 млн українців

Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

Дві дози вакцини від коронавірусу отримали 7,9 млн українців
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За суботу, 6 листопада в Україні від коронавірусу було вакциновано 131 406 людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про те, що вакцина від коронавірусу нібито може заразити людину COVID-19

Жодна з вакцин, дозволених в Україні, не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх «зустрічей» з коронавірусом.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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