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За добу в Україні зафіксували понад 17 тисяч нових випадків ковіду

Летальних випадків – 449.

За добу в Україні зафіксували понад 17 тисяч нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За суботу, 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 1119 дітей та 195 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Летальних випадків – 449.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 652 особи, одужало 8 520 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 625 випадків;

Вінницька область – 569 випадків;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 1527 випадків;

Донецька область – 757 випадків;

Житомирська область – 682 випадки;

Закарпатська область – 270 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 887 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Луганська область – 174 випадки;

Львівська область – 1095 випадків;

Миколаївська область – 816 випадків;

Одеська область – 1664 випадки;

Полтавська область – 633 випадки;

Рівненська область – 349 випадків;

Сумська область – 817 випадків;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1362 випадки;

Херсонська область – 448 випадків;

Хмельницька область – 1114 випадків;

Черкаська область – 271 випадок;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 856 випадків.

За добу здійснено 96 600 тестувань: методом ПЛР – 45 120, методом ІФА – 11 802, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 075 433 особи, одужало – 2 512 756, летальних випадків – 72 084 і проведено 14 847 087 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 5 листопада в Україні підтвердили 25 063 нові випадки коронавірусу. Летальних випадків – 793. Також за минулу добу госпіталізовано 5 057 осіб, одужало – 11 817.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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