МОЗ спростувало фейк про те, що вакцина проти ковіду може заражати людей

Вакцина не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу, натомість вона стимулює вироблення імунітету.

Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про те, що вакцина від коронавірусу нібито може заразити людину COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Вакцина від COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу. Натомість вона стимулює вироблення імунітету", - йдеться в повідомленні.

Результати опитування МОЗ у соцмережах показали, що частина підписників вважає, що вакцинація від COVID-19 нібито погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції. Також можна зустріти інформацію, що люди, які отримали щеплення є більш заразними у порівнянні з невакцинованими, та що начебто із щепленням в організм людини вводиться вірус, через що вакцинована особа стає небезпечною для оточення.

У МОЗ нагадали, що в Україні щеплюють кількома вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (влітку також можна було щепитись вакциною Moderna). Усі вони мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може заразити людину коронавірусом.

CoronaVac – це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то цей вірус не може поширюватись організмом людини.

– це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то цей вірус не може поширюватись організмом людини. AstraZeneca – векторна вакцина. У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок. Він же активує імунну відповідь; виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус.

– векторна вакцина. У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок. Він же активує імунну відповідь; виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус. Вакцини виробництва Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ця мРНК при потраплянні в організм "навчає"клітини, що за вірус вони можуть «зустріти», а відтак формуються необхідні для захисту антитіла. Сама ж мРНК гине.

"Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх «зустрічей» з коронавірусом", - наголосили в МОЗ.

Однак, вакциновані люди також можуть захворіти на COVID-19.

"По-перше, такі випадки трапляються нечасто, в основному серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом. По-друге, ми спостерігаємо зараз більше випадків зараження серед вакцинованих, тому що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Через це інфекція поширюється стрімкіше. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції", - пояснили в МОЗ, наголосивши, що якщо людина заразилась, будучи вакцинованою, хвороба протікатиме в рази легше, а ризик госпіталізації - більше ніж у 10 разів нижчий.

Фото: facebook.com/moz

Нагадаємо, раніше МОЗ назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію, а також нагадало, що правдиву й вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики.

Головний санлікар України Ігор Кузін також наголосив, що вакцинація проти коронавірусу може зберегти життя людей похилого віку, однак фейки часто відлякують українців, і вони не хочуть щепитися. Він також спростував один із популярних фейків про те, що вакцина нібито впливає на ДНК і викликає безпліддя.