У “червоній” зоні карантинних обмежень перебуває 15 областей, – МОЗ

“Жовтими” є Закарпаття, Кіровоградщина і Тернопільщина.

Станом на неділю, 7 листопада у “червоній” зоні карантинних обмежень перебуває Київ та 15 областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Це: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

“Жовтими” є Закарпаття, Кіровоградщина і Тернопільщина.

Решта регіонів мають “помаранчеві” обмеження.

Нагадаємо, що з 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня – Сумська область, з 26 жовтня – Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня –Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада – Київ.

В листопаді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в зоні ризику також Волинська, Харківська та Тернопільська області.