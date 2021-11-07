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У “червоній” зоні карантинних обмежень перебуває 15 областей, – МОЗ

“Жовтими” є Закарпаття, Кіровоградщина і Тернопільщина. 

У “червоній” зоні карантинних обмежень перебуває 15 областей, – МОЗ
Фото: kharkivoda.gov.ua

Станом на неділю, 7 листопада у “червоній” зоні карантинних обмежень перебуває Київ та 15 областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Це: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

“Жовтими” є  Закарпаття, Кіровоградщина і Тернопільщина. 

Решта регіонів мають “помаранчеві” обмеження.

Нагадаємо, що з 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня – Сумська область, з 26 жовтня – Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня –Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада – Київ.

В листопаді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в зоні ризику також Волинська, Харківська та Тернопільська області

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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