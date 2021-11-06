У поліції пояснили, чому саме правоохоронці перевіряють ковід-документи

Правоохооронці пояснили, чому саме поліцейські перевіряють ковід-сертифікати.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції Київщини.

"Нині існує загроза поширення хвороби COVID-19 і на правоохоронців у межах повноважень покладено обов’язок щодо попередження поширення інфекції – тобто перевірки документів осіб, які можуть бути носіями хвороби", - зазначили в НПУ.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, у межах, встановлених законом, повноваження покладаються на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, заклади охорони здоров'я, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також - на громадян.

"Таким чином, обов’язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку", - пояснили в поліції.

У той же час, окрім поліції перевірку COVID-сертифікатів здійснюють і інші служби, перш за все - служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що перевірка наявності у громадян COVID-сертифікату є законною. Відповідно до статті 39-1 Закону "Основи законодавства України про охорону здоров’я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає.

Із 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила, що каратимуть і тих, хто їх продає, і тих, хто купує. Щодо перевезень, відповідальність за поїздки без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники.