Через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ

Вже розроблено законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

В Україні через підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу вже відкриті близько 80 кримінальних справ.

Про це з посиланням на дані правоохоронних органів заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"Сьогодні 50 кримінальних справ розпочато Міністерством внутрішніх справ, близько 30-ти - Службою безпеки України за підробку документів. На жаль, це проблема. ... Це може дискредитувати саму кампанію вакцинації, коли людина купить довідку, а потім захворіє COVID-19 і потрапить в реанімацію, і це будуть активно поширювати противники вакцинації. це досить важливо з точки зору ефективності та підтримки вакцинальної кампанії", - заявив Ляшко на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації.

Міністр нагадав, що вже розроблено законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Він також підкреслив, що МОЗ не підтримуватиме медпрацівників, які займаються підтримкою медичної документації.

Нагадаємо, Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Однак, це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося. У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.