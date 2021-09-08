Голова МОЗ: "COVID-19 стає пандемією невакцинованих"

Більшість карантинних обмежень не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі закладів.

Більшість карантинних обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної безпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі закладів. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для червоного рівня - потрібен повний курс щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"COVID-19 стає пандемією невакцинованих! Наслідуючи практику розвинутих країн, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. Тому цього тижня розпочали спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям", - зазначив голова МОЗ.

Як приклад - робота закладів освіти в жовтій зоні не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію хоча б однією дозою.

Нагадаємо, Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Однак, це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося. У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.

Станом на 7 вересня в Україні менше 60% працівників закладів загальної середньої освіти отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. У Києві наразі вакцинували тільки 62% працівників освіти.

Загалом по Україні МОЗ відзвітувало про понад 10 млн щеплень від коронавірусу.

Освітній омбудсман Сергій Горбачов зазначає, що постанова Кабміну визначає, що для очної роботи закладів освіти має бути вакциновано не менше 80% працівників, однак постанова не передбачає механізми того, як керівник закладу має дізнатися про те, що працівник пройшов повний курс вакцинації. Горбачав запропонував таку схему: департамент охорони здоров’я раз на тиждень подає до кожної школи інформацію про те, скільки працівників. При цьому медицина бачить прізвища, а освіта – ні. "І не має бачити, бо це буде приводом до тиску і змушення до вакцинації, яка наразі у нас є добровільною", - зазначив освітній омбудсман.