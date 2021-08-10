Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні

Ми спробуємо розібратися на прикладі трьох країн – Ізраїлю, Великої Британії та США, чому вакцини працюють, а аргументи антивакцинаторів – ні.

Антивакцинатори та вакциноскептики озброїлися нібито приголомшливою статистикою. Вони стверджують, що в тих країнах світу, які вакцинували від ковіду більше від половини дорослого населення, смертей і госпіталізацій більше саме серед вакцинованих. Проте чи дійсно тут є зрада? На щастя, ні.

Фото: EPA/UPG Вакцинація проти COVID-19, Тель-Авів, 31 грудня 2020 р.

Ізраїль

Ця країна була першою, хто розпочав масове щеплення проти коронавірусної хвороби. Уже наприкінці грудня 2020 року почали щеплювати населення, а станом на 7 серпня 2021 року в Ізраїлі провакцинували двома дозами 62% мешканців. Епідеміологічна ситуація почала покращуватися, вже в березні заявили про пом'якшення карантинних обмежень і плани скасувати носіння масок на вулиці. Проте в червні через поширення штаму дельта і зростання захворюваності знову поновили масковий режим. І тут гримнула “зрада”, яка звучить так: “Основна маса важких і смертельних випадків – серед вакцинованих”. І хибний висновок: вакцини не працюють.

Основна проблема цього повідомлення – маніпуляція даними та контекстом. Як пам'ятаємо, в Ізраїлі, на відміну від України, наразі значно більше вакцинованих, ніж невакцинованих. Вакцинальна кампанія проходила послідовно, і в першу чергу щепили людей з групи ризику, а саме: літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та лікарів. В Ізраїлі вакциновано практично 90% населення віком 60+.

Щеплення не дає 100% гарантії того, що ви не захворієте. Проте за даними Ізраїлю, навіть враховуючи штам дельта, вакцина Pfizer на 93% захищає від важких форм захворювання та госпіталізації. Тобто орієнтовно 7% людей можуть важко захворіти та потрапити в лікарню, навіть якщо вони вакциновані.

Це усереднені дані. Якщо ми візьмемо різні групи пацієнтів, то ефективність може різнитися залежно від віку, імунітету людини тощо. Тож якщо в Ізраїлі якась людина з групи ризику і захворіє, то це буде, скоріш за все, вакцинована людина. Просто реальність така, що в Ізраїлі практично немає невакцинованих людей з групи ризику.

Фото: EPA/UPG Більшість ізраїльтян відвідують громадські місця без масок, Єрусалим, 18 квітня 2021 р.

Але що ми побачимо, якщо подивимося на загальну картину? А загальна картина показує нам, що рівень захворюваності та смерті в Ізраїлі драматично знизився. Якщо в пік пандемії середньотижнево в січні в Ізраїлі фіксували 62 смерті за день, то протягом тижня в серпні в середньому фіксували 9 смертей за день.

При цьому ізраїльські ЗМІ пишуть: “Жодна повністю вакцинована людина віком менш як 50 років не перебуває в тяжкому стані”. А от у невакцинованих ситуація сумніша: 14 невакцинованих людей віком до 50 років у тяжкому стані. Двом з них – менше ніж 40 років.

Казати, що в Ізраїлі люди з групи ризику хворіють, тому що вакциновані, так само безглуздо, як казати, що вони хворіють, тому що живуть в Ізраїлі. Оскільки більшість людей з групи ризику вакцинована, то і випадків серед вакцинованих буде більше.

До того ж не варто забувати про людський фактор: ті, хто ще не отримав вакцини, можуть поводитися обережніше та мати менше контактів.

Антивакцинатори часто постили графіки, де нібито саме вакциновані видаються найбільш вразливими. Це ефект абсолютних чисел: оскільки вакцинованих більше, то тому хоч і відсоток хворих серед них менший, в абсолютних цифрах це більше, ніж невакциновані, що захворіли.

Також якщо ми подивимося на показники на 100 000 населення, то побачимо, що переважна більшість нових випадків припадає на невакциноване населення.

Фото: datadashboard.health.gov.il/

“Те, що вакциновані хворіють, не означає, що вакцини не працюють, – каже доктор Роберт Сіріл Боллінгер з Університету Джона Гопкінса з приводу ізраїльської статистики в коментарі Associated Press. – В Ізраїлі дуже низькі показники порівняно з часом, коли кампанія щеплення ще не розпочалася”.

Велика Британія

У Британії антивакцинатори поширюють схожу риторику: нібито велика частина вакцинованих людей помирає.

Головна “зрада” здійнялася через звіт Служби охорони здоров'я Англії, який аналізує 92 029 випадків штаму дельта, які зафіксовано від 1 лютого і до 22 червня 2021 року.

У 4-й таблиці на 13-й сторінці звіту вказано, що 50 людей, які отримали дві дози вакцини, померли від штаму дельта. А от померлих невакцинованих було 44. Вакцинальний статус ще трьох людей був невідомий, а ще 20 померлих людей отримали одну дозу вакцини. Із цього були зроблені гучні заголовки: 62% смертей серед вакцинованих людей.

Але щойно ми подивимося на контекст – ситуація вже виглядатиме не так сенсаційно.

Відповідно до звіту, з 92 029 випадків штаму дельта хворобу зафіксували у 53 822 невакцинованих людей і лише у 7 235 вакцинованих

Але важливо звернути увагу на вікові категорії.

Усі 50 смертей вакцинованих людей відбулись у віковій категорії 50+. У цій віковій категорії двома дозами було щеплено 3 546 пацієнтів. Виходить, що 1,4% людей віком 50+, вакцинованих двома дозами, померли. Але з 976 невакцинованих пацієнтів віком 50+ померло вже 38 людей. Це 3,9%. А от серед повністю вакцинованих людей до 50 років смертей не зафіксовано взагалі.

Фото: EPA/UPG

І знову ж таки для контексту: станом на 7 серпня у Великій Британії вакциновано двома дозами 74,5% населення. Переважна більшість населення, як і в Ізраїлі – люди з групи ризику, які мають вищі шанси померти, враховуючи, що певний відсоток людей залишається вразливим до інфекції навіть після щеплення. Як і в Ізраїлі, смертність і захворюваність у Великій Британії значно нижча, ніж на початку вакцинальної кампанії.

США

У США епідемія під назвою “усі вакциновані помруть” почалася з перекручування повідомлення Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) про те, що 74% людей, які захворіли під час спалаху ковіду в штаті Массачусетс, були повністю вакциновані.

Таке повідомлення дійсно існує, але диявол, як завжди, в деталях.

Антивакцинатори забули уточнити такі важливі деталі:

лише 4 вакциновані людини потрапили в лікарню;

не зафіксовано жодної смерті;

У США також, як в Ізраїлі чи Великій Британії, більшість людей віком 65+ повністю вакциновано.

Що більше таких людей буде вакциновано, то частіше ми будемо чути про те, що вони теж хворіють, але це не означатиме, що вакцина не діє.

Фото: EPA/UPG Черга на вакцинацію проти COVID-19 у Нью-Йорку, 2 березня 2021 р.

Нині у США, як і у вищезгаданих країнах, показники захворюваності та смертності значно нижчі, ніж до початку вакцинальної кампанії.

Питання щеплення – це не ситуація “все або нічого”. Це ситуація, яка ставить перед нами питання: “Чи вмієте ви оцінювати ризики?”, “Розставляти пріоритети?", “Бачити цілісну картину?" Від відповідей на ці питання залежать ваші шанси на виживання.