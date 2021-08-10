Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні

Ізраїль
Ця країна була першою, хто розпочав масове щеплення проти коронавірусної хвороби. Уже наприкінці грудня 2020 року почали щеплювати населення, а станом на 7 серпня 2021 року в Ізраїлі провакцинували двома дозами 62% мешканців. Епідеміологічна ситуація почала покращуватися, вже в березні заявили про пом'якшення карантинних обмежень і плани скасувати носіння масок на вулиці. Проте в червні через поширення штаму дельта і зростання захворюваності знову поновили масковий режим. І тут гримнула “зрада”, яка звучить так: “Основна маса важких і смертельних випадків – серед вакцинованих”. І хибний висновок: вакцини не працюють.
Основна проблема цього повідомлення – маніпуляція даними та контекстом. Як пам'ятаємо, в Ізраїлі, на відміну від України, наразі значно більше вакцинованих, ніж невакцинованих. Вакцинальна кампанія проходила послідовно, і в першу чергу щепили людей з групи ризику, а саме: літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та лікарів. В Ізраїлі вакциновано практично 90% населення віком 60+.
Щеплення не дає 100% гарантії того, що ви не захворієте. Проте за даними Ізраїлю, навіть враховуючи штам дельта, вакцина Pfizer на 93% захищає від важких форм захворювання та госпіталізації. Тобто орієнтовно 7% людей можуть важко захворіти та потрапити в лікарню, навіть якщо вони вакциновані.
Це усереднені дані. Якщо ми візьмемо різні групи пацієнтів, то ефективність може різнитися залежно від віку, імунітету людини тощо. Тож якщо в Ізраїлі якась людина з групи ризику і захворіє, то це буде, скоріш за все, вакцинована людина. Просто реальність така, що в Ізраїлі практично немає невакцинованих людей з групи ризику.
Але що ми побачимо, якщо подивимося на загальну картину? А загальна картина показує нам, що рівень захворюваності та смерті в Ізраїлі драматично знизився. Якщо в пік пандемії середньотижнево в січні в Ізраїлі фіксували 62 смерті за день, то протягом тижня в серпні в середньому фіксували 9 смертей за день.
При цьому ізраїльські ЗМІ пишуть: “Жодна повністю вакцинована людина віком менш як 50 років не перебуває в тяжкому стані”. А от у невакцинованих ситуація сумніша: 14 невакцинованих людей віком до 50 років у тяжкому стані. Двом з них – менше ніж 40 років.
Казати, що в Ізраїлі люди з групи ризику хворіють, тому що вакциновані, так само безглуздо, як казати, що вони хворіють, тому що живуть в Ізраїлі. Оскільки більшість людей з групи ризику вакцинована, то і випадків серед вакцинованих буде більше.
До того ж не варто забувати про людський фактор: ті, хто ще не отримав вакцини, можуть поводитися обережніше та мати менше контактів.
Антивакцинатори часто постили графіки, де нібито саме вакциновані видаються найбільш вразливими. Це ефект абсолютних чисел: оскільки вакцинованих більше, то тому хоч і відсоток хворих серед них менший, в абсолютних цифрах це більше, ніж невакциновані, що захворіли.
Також якщо ми подивимося на показники на 100 000 населення, то побачимо, що переважна більшість нових випадків припадає на невакциноване населення.
“Те, що вакциновані хворіють, не означає, що вакцини не працюють, – каже доктор Роберт Сіріл Боллінгер з Університету Джона Гопкінса з приводу ізраїльської статистики в коментарі Associated Press. – В Ізраїлі дуже низькі показники порівняно з часом, коли кампанія щеплення ще не розпочалася”.
Велика Британія
У Британії антивакцинатори поширюють схожу риторику: нібито велика частина вакцинованих людей помирає.
Головна “зрада” здійнялася через звіт Служби охорони здоров'я Англії, який аналізує 92 029 випадків штаму дельта, які зафіксовано від 1 лютого і до 22 червня 2021 року.
У 4-й таблиці на 13-й сторінці звіту вказано, що 50 людей, які отримали дві дози вакцини, померли від штаму дельта. А от померлих невакцинованих було 44. Вакцинальний статус ще трьох людей був невідомий, а ще 20 померлих людей отримали одну дозу вакцини. Із цього були зроблені гучні заголовки: 62% смертей серед вакцинованих людей.
Але щойно ми подивимося на контекст – ситуація вже виглядатиме не так сенсаційно.
Відповідно до звіту, з 92 029 випадків штаму дельта хворобу зафіксували у 53 822 невакцинованих людей і лише у 7 235 вакцинованих
Але важливо звернути увагу на вікові категорії.
Усі 50 смертей вакцинованих людей відбулись у віковій категорії 50+. У цій віковій категорії двома дозами було щеплено 3 546 пацієнтів. Виходить, що 1,4% людей віком 50+, вакцинованих двома дозами, померли. Але з 976 невакцинованих пацієнтів віком 50+ померло вже 38 людей. Це 3,9%. А от серед повністю вакцинованих людей до 50 років смертей не зафіксовано взагалі.
І знову ж таки для контексту: станом на 7 серпня у Великій Британії вакциновано двома дозами 74,5% населення. Переважна більшість населення, як і в Ізраїлі – люди з групи ризику, які мають вищі шанси померти, враховуючи, що певний відсоток людей залишається вразливим до інфекції навіть після щеплення. Як і в Ізраїлі, смертність і захворюваність у Великій Британії значно нижча, ніж на початку вакцинальної кампанії.
США
У США епідемія під назвою “усі вакциновані помруть” почалася з перекручування повідомлення Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) про те, що 74% людей, які захворіли під час спалаху ковіду в штаті Массачусетс, були повністю вакциновані.
Таке повідомлення дійсно існує, але диявол, як завжди, в деталях.
Антивакцинатори забули уточнити такі важливі деталі:
-
лише 4 вакциновані людини потрапили в лікарню;
-
не зафіксовано жодної смерті;
У США також, як в Ізраїлі чи Великій Британії, більшість людей віком 65+ повністю вакциновано.
Що більше таких людей буде вакциновано, то частіше ми будемо чути про те, що вони теж хворіють, але це не означатиме, що вакцина не діє.
Нині у США, як і у вищезгаданих країнах, показники захворюваності та смертності значно нижчі, ніж до початку вакцинальної кампанії.
Питання щеплення – це не ситуація “все або нічого”. Це ситуація, яка ставить перед нами питання: “Чи вмієте ви оцінювати ризики?”, “Розставляти пріоритети?", “Бачити цілісну картину?" Від відповідей на ці питання залежать ваші шанси на виживання.