Військові медики Миколаївського військового госпіталя екстрено евакуювали гелікоптером з Херсону до Одеси травмованого військовослужбовця.
Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
У Херсонській обласній клінічній лікарні військовому надали допомогу для усунення загрозливих для життя наслідків травмування та підготували до евакуації.
З аеродрому Одеси карета швидкої допомоги доставила пацієнта до Одеського військового госпіталя.
Нагадаємо, у суботу, 7 серпня у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.
27 липня до шпиталю в Харкові доправили двох поранених на Донбасі жінок-військовослужбовців.