Військового доставили з Херсону до Одеського військового госпіталя.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Військові медики Миколаївського військового госпіталя екстрено евакуювали гелікоптером з Херсону до Одеси травмованого військовослужбовця.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

У Херсонській обласній клінічній лікарні військовому надали допомогу для усунення загрозливих для життя наслідків травмування та підготували до евакуації.

З аеродрому Одеси карета швидкої допомоги доставила пацієнта до Одеського військового госпіталя.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Нагадаємо, у суботу, 7 серпня у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.

27 липня до шпиталю в Харкові доправили двох поранених на Донбасі жінок-військовослужбовців.